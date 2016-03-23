У Чернігівській області кількість летальних випадків від пандемічного грипу зросла до 20

У Чернігівській області кількість летальних випадків від ускладнень грипу з початку епідсезону (з 1 жовтня 2015 р.) зросла до 20.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби в області, у всіх померлих хворих виділені фрагменти РНК вірусу грипу типу А(H1N1). У 15 з 20 випадків - хворі належали до групи медичного ризику захворювання на грип і мали хронічні захворювання.

За 22 березня в області захворіли на грип та ГРВІ 907 осіб, з них 543 дитини (59,9%), госпіталізовано 36 хворих, у тому числі 31 дитина.

За добу зареєстровано 2 випадки захворювання на грип. Захворюваність на грип та ГРВІ нижча епідемічного порогу на 56,2%. У м.Чернігові захворіло 253 людини, з них дітей – 157 (62,1%), захворюваність нижча епідемічного порогу на 67,9%.

З початку епідсезону в Чернігівській області захворіли на грип та ГРВІ понад 140 тис. осіб, у тому числі майже 78 тис. дітей (55%); госпіталізовано понад 5 тис. осіб, з них 3,6 тис. дітей (66%).

Результати вірусологічного моніторингу засвідчують, що епідемічний процес в області викликаний циркуляцією вірусів грипу типу А(H1N1) пандемічний, А(H3N2) сезонний.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 березня, за даними управління Держсанепідслужби у Чернігівській області, було зареєстровано 19 смертельних випадків від ускладнень грипу: у Ніжині - 2, Куликівському, Варвинському, Ніжинському та Щорському районах - по 1, в Чернігівському районі - 3 випадки, 10 осіб померли від ускладнень грипу в обласному центрі.