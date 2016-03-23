Синоптики попереджають про підвищену лавинну небезпеку в Карпатах

У високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується підвищена лавинна небезпека.

Завтра у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується підвищена лавинна небезпека (III ступінь). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter