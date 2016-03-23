Синоптики попереджають про підвищену лавинну небезпеку в Карпатах
15:32, 23 березня 2016Новини регіонів
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У високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується підвищена лавинна небезпека.
Очікується підвищена лавинна небезпека (III ступінь) / Фото: УНІАН
Завтра у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується підвищена лавинна небезпека (III ступінь).
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