Синоптики попереджають про підвищену лавинну небезпеку в Карпатах

15:32, 23 березня 2016
Новини регіонів
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У високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується підвищена лавинна небезпека.

Ожидается повышенная лавинная опасность (III степень) / Фото: УНИАН

Завтра у зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей очікується підвищена лавинна небезпека (III ступінь).

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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