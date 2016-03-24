В Одеській області ще в одному районі виявлено АЧС

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ветеринарної медицини в Одеській області, 22 березня у приватному господарстві в селі Надлиманське Овідіопольського району зареєстрована загибель свині.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) 23 березня встановлено діагноз - африканська чума свиней.

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З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС 23 березня о 22.00 проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Овідіопольський райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного вогнища, зона захисту та нагляду.

За попередньою інформацією, в господарствах населення, що проживає в Надлиманському, утримують 147 голів свиней.

«У вогнищі захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС», - відзначили в управлінні.

Як повідомляв УНІАН, з 19 березня в Роздільнянському районі Одеської області оголошено карантин у зв'язку зі спалахом африканської чуми свиней у селі Миролюбівка.