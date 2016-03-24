За час збройного конфлікту на Донбасі булo пораненo 200 дітей - ВООЗ

У Запоріжжі розпочалася реабілітація поранених дітей з Донбасу. Про це в ході прес-брифінгу розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Два тижні тому Штаб оголосив про запуск нового напряму роботи – «Реабілітація поранених дітей». Дана програма дає можливість пораненим дітям з Донецької та Луганської областей пройти курс реабілітаційного лікування в спеціалізованих центрах, а також отримати необхідні засоби технічної та індивідуальної реабілітації.

«2016 рік ми оголошуємо роком допомоги нашим пораненим маленьким землякам. Ці діти потребують дуже складної реабілітації – і психологічної, і фізіологічної, і в протезуванні. Ця допомога дуже різнобічна, і ми готові її надавати. Всі діти у віці до 18 років, які отримали поранення в результаті збройного конфлікту, можуть розраховувати на допомогу Ріната Ахметова. На даний момент це єдина в Україні масштабна і системна програма по поверненню до повноцінного життя малюків і підлітків, які отримали поранення під час війни на Донбасі», ‒ заявила Римма Філь.

За офіційними даними ВООЗ, за час збройного конфлікту на Донбасі були поранені 200 дітей. На поточний момент в базі Гумштаба зареєстровано 163 поранених дитини. І вже сьогодні перші діти вирушили на реабілітацію в клінічний санаторій «Великий Луг» у Запоріжжі. 6-річні брати Іван і Коля і їх 9-річна сестра Катя там пройдуть курс реабілітації загального профілю.

«Це сім'я з Авдіївки – бабуся, мама і троє дітей. Коли був обстріл, вони перечікували його в коридорі, як і багато хто з Донбасу. Але, на жаль, були всі поранені осколками снаряда, який потрапив у квартиру. Ваня, Коля і Катя отримали множинні осколкові поранення. Зараз їх життю вже нічого не загрожує, але дітки потребують реабілітації», ‒розповіла Римма Філь.

Завтра в Запорізькому реабілітаційному центрі «Великий Луг» до них приєднаються ще двоє дітей з села Берестове Артемівського району, які також отримали осколкові поранення під час обстрілу влітку 2014 року у дворі свого будинку. Лікування 15-річна Саша і 6-річний Данило проходили в Харківській обласній дитячій лікарні. Дівчинку досі турбують сильні болі в ногах. Реабілітаційне лікування допоможе поліпшити стан здоров'я дітей.

Курс реабілітації дитини становить 21 день. Штаб згідно з розробленими критеріями, відібрав кілька реабілітаційних центрів різних профілів у Запоріжжі, Бердянську, Слов'янську та Одесі. При виборі установ головна увага приділялася якості наданої допомоги, наявності необхідних реабілітаційних процедур і зручності для батьків.

Основні напрямки надання допомоги:

лікування неврологічних захворювань;

відновлення опорно-рухового апарату;

відновне лікування внутрішніх органів;

корекція стану після оперативного тривалого лікування;

ендопротезування;

протезування кінцівок і очей;

адаптаційна реабілітація.

На сьогодні заявки на участь у програмі реабілітації подали близько 60 сімей. Для того щоб записатися на курс реабілітації, необхідно до 1 червня 2016 року зателефонувати на гарячу лінію Гуманітарного штабу по телефону 0800 509 001.