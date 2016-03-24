7-мільйонний набір виживання на Донбасі видав Штаб Ахметова

24 березня 2016 року в одному з гуманітарних пунктів Штабу Ріната Ахметова виданий 7-мільйонний продуктовий набір. Про те, як протягом 20 місяців вибудовувалася системна робота з надання гуманітарної допомоги жителям Донбасу, під час прес-брифінгу розповіли директор Олександр Вишняков та координатор Римма Філь, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

«На сьогодні ми видали 7 мільйонів наборів виживання мирним жителям Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення. З початку роботи Штабу Ріната Ахметова в серпні 2014 року продуктові набори та інші види допомоги вже отримав 1 млн 109 тис. 089 осіб. Допомога дає змогу вижити найбільш незахищеним постраждалим від війни землякам: пенсіонерам, дітям, інвалідам. Тим, хто залишився на непідконтрольній території, та переселенцям, що покинули свої будинки. 70% наших одержувачів – пенсіонери», – акцентувала Римма Філь.

Для перевезення такого обсягу гуманітарного вантажу на Донбас було відправлено 182 автоколони з 4403 двадцятитонні фури. Машини подолали 1 млн 611 тис. км доріг. Це 106 днів шляху.

Читайте такожГуманітарний штаб Ахметова відправив поранених дітей на реабілітаціюЩоб сформувати і видати 7 млн наборів виживання, Гуманітарний штаб доставив в логістичні центри в Донецьку і Маріуполі 88 тис. тонн продуктів. Штаб – один з найбільших покупців на продовольчому ринку України. Щомісяця закуповується 3,5 - 4,5 тис. тонн продуктів.

Штаб несе відповідальність за кожен набір виживання і проводить поетапну перевірку якості допомоги.

«Для нас украй важлива репутація постачальників. Ефективність нашої допомоги залежить від своєчасності поставки і якості продукції. За 1,5 року Гуманітарний штаб з нуля збудував ефективний механізм надання допомоги: від розміщення замовлень, розподілу продукції на складі в Дніпропетровську до доставки в Донецьк і Маріуполь. По обидві сторони лінії зіткнення допомога видавалася в 100 пунктах видачі», – розповів Олександр Вишняков.

Основним фокусом роботи Штабу залишається допомога в «сірій зоні» і віддалених селах Донбасу. За 10 місяців роботи мобільні бригади відвідали 425 населених пунктів.

«Разом з мобільною бригадою я побував у Жованці і Майорську, які знаходяться недалеко від КПВВ «Зайцево». Обстріли там не припиняються, і день нашого приїзду не був винятком. Незважаючи на це, люди прийшли за допомогою і розповіли, як живуть. Вони втомилися від обстрілів, від боротьби за виживання. У них була дуже важка зима: всі соціальні виплати заморожені, в їх будинках немає води, світла, опалення. І знаючи цю ситуацію, ми не можемо припинити допомагати. Це дуже складна територія зі складними людськими долями. Одна літня жінка втратила свідомість прямо під час видачі. Люди просто втомилися. Кожен виїзд наших волонтерів у «сіру зону» – це ризик в ім'я допомоги людям, які волею долі опинилися у цій ситуації. І в їх очах – подяка Рінату Ахметову і волонтерам, за те, що про них пам'ятають і допомагають», – підсумував Олександр Вишняков.