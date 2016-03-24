В Кіровоградській області кількість смертельних випадків від пандемічного грипу збільшилася до 13

В Кіровоградській області кількість смертельних випадків від ускладнень пандемічного грипу збільшилася до 13.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держсанепідслужби в області, у всіх померлих хворих виділені фрагменти РНК вірусу грипу типу А(H1N1). За минулий тиждень, станом на 23 березня було зареєстровано 2 летальних випадки від грипу А. Померли жінка 1968 року народження і чоловік 1973 року народження, які належали до групи медичного ризику ускладнень від грипу.

Читайте такожВ Україні зареєстровано 370 смертей від грипу - МОЗЗа тиждень в області на ГРВІ захворіло 3757 осіб, з них 72% діти – 2707. В лікарні області госпіталізовано 299 хворих, з них 228 дітей. Захворюваність за тиждень становила 38,58 випадків на 10 тисяч населення, що нижче рівня епідпорогу на 39% (епідпоріг для 11 тижня – 63,91). Епідемічна ситуація з ГРВІ залишається напруженою в Кіровоградському районі, де спостерігається перевищення рівня епідпорогу більш, як на 50%.