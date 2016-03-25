В Черкаській області від переохолодження помер 2-річний хлопчик

У селі Кайтанівка Катеринопільського району Черкаської області від переохолодження помер 2-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій ГУ Національної поліції Черкаської області, тіло хлопчика у дворі приватного домоволодіння знайшов його вітчим вранці 24 березня.

Мати хлопчика знаходиться в пологовому будинку на допологовому збереженні. Хлопчик сумував за мамою і постійно питав про неї. Увечері вітчим поклав сина спати. А близько 4-ї години ранку виявив тіло дитини на подвір'ї біля криниці. Лікарі швидкої допомоги, які прибули на виклик, констатували смерть дитини.

За однією з версій правоохоронців, хлопчик вночі пішов на вулицю шукати матір, але через малий вік не зміг самостійно повернутися в будинок.

Судмедекспертиза встановила, що смерть настала в результаті переохолодження. В даний час поліція з'ясовує всі обставини трагедії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.