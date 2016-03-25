Житомирщина: учнів сільської школи госпіталізовано з гепатитом А

У Житомирській області четверо учнів сільської школи на цьому тижні госпіталізовані з вірусним гепатитом А.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Як наголошується в повідомленні, спалах вірусного гепатиту А виник серед школярів загальноосвітньої школи села Садки Житомирської області. Інфекційне захворювання виявили у 4 дітей у віці до 15 років.

Всі постраждалі з попереднім діагнозом «вірусний гепатит А» зараз госпіталізовані в інфекційне відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні.

Як зазначають в СЕС, медична допомога хворим надається в необхідному обсязі.

Для встановлення причин виникнення спалаху та його ліквідації працівники Держсанепідслужби провели санітарно-епідеміологічне обстеження осередку захворювання. Для лабораторних досліджень відібрано проби харчових продуктів і питної води.

Крім того, в осередку захворювання провели заключну дезінфекцію, а за школярами, які контактували з хворими, встановлено медичне спостереження. Остаточні причини спалаху вірусного гепатиту А в школі стануть відомі після всіх необхідних досліджень і експертиз.