Чернігівщина: 5-річний хлопчик врятував під час пожежі молодших братів

У Чернігівській області 5-річний хлопчик врятував під час пожежі двох своїх молодших братів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба управління ДСНС в області.

Згідно з повідомленням, вчора в службу порятунку "101" у Щорському районі надійшло повідомлення про пожежу в одному з приватних житлових будинків у с.Рогізки. За викликом на місце події прибули вогнеборці місцевої пожежної команди та черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини УГСЧС в області.

На момент їх прибуття полум'ям були охоплені кімнати і дах будинку. Пожежу було локалізовано, а майже через три години остаточно ліквідовано. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню на розташовані поруч 4 споруди господарського призначення.

Під час розслідування встановлено, що мати залишила вдома без нагляду трьох малолітніх хлопчиків у віці півтори, 3 і 5 років, а сама пішла у справах. В результаті несправності електропроводки виникла пожежа в одній із кімнат, де грали діти. Старший хлопчик, помітивши загоряння, вивів із охопленого полум'ям будинку своїх молодших братів.