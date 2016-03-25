Лікарі Дніпропетровщини отримуватимуть надбавки за навантаження

Дніпропетровська обласна рада виділила 5 млн грн з обласного бюджету на місцеві надбавки лікарям за ефективність роботи і навантаження в 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на 3-й сесії облради 7-го скликання за дане рішення проголосували 94 депутати з 99 зареєстрованих у сесійній залі.

«Ми впроваджуємо нову практику – заохочувати лікарів, які відповідально та наполегливо використовують свої знання, вміння, час і здоров'я, працюючи на благо жителів області. Планується, що обсяг коштів на надбавки лікарям буде збільшуватися. А щоб цей процес був прозорим, плануємо до розподілу залучати трудові колективи», – заявив голова обласної ради Гліб Пригунов.

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