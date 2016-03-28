Сумська облрада виділила на оздоровлення дітей понад 5 млн

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення облрада прийняла на сесії: «за» проголосували 50 із 57 присутніх депутатів (всього в Сумській облраді 64 депутати).

Метою програми є забезпечення проведення оздоровлення та відпочинку дітей Сумщини, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до потреб регіону. Реалізація програми дозволить забезпечити ефективне проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії у 2016 р., а також упровадити відкритий, об’єктивний і прозорий підбір та направлення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку області та України.

Напрямами та пріоритетними завданнями програми є: збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку; створення сприятливих умов для розвитку та діяльності закладів оздоровлення та відпочинку області всіх типів, недопущення їх закриття та перепрофілювання, розвиток мережі цих закладів; координація та контроль за дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-відпочинкового процесу, діяльності оздоровчих закладів; проведення ефективної інформаційної кампанії щодо можливостей отримання оздоровчих послуг, висвітлення підготовки, ходу та підсумків щорічної оздоровчо-відпочинкової кампанії на районних, місцевих та обласному рівнях.

Серед заходів програми – забезпечення закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку, організації і направлення дітей пільгових категорій до закладів оздоровлення, відпочинку області та України; забезпечення діяльності та розширення мережі пересувних таборів наметового типу; організація та забезпечення оздоровлення, відпочинку дітей у профільних та позаміських оздоровчих таборах; організація оздоровлення у відповідних закладах області учнів-сиріт, студентів-сиріт або позбавлених батьківського піклування, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, у відповідних закладах області тощо.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на 2016 р. на фінансування галузі оздоровлення та відпочинку дітей.