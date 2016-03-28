У Миколаєві на вулиці знайшли немовля

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП в Миколаївській області, наразі правоохоронці встановлюють породіллю, яка залишила новонародженого у небезпеці.

До чергової частини Корабельного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки району про те, що просто на лавці поблизу будинку №118 по вул. Торговій лежить замотане у речі немовля без ознак життя.

На місце події прибув наряд патрульної поліції, який виявив, що дитина нібито ще дихає.

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"Не зволікаючи, правоохоронці швидко відвезли хлопчика до лікарні для надання кваліфікованої допомоги. На жаль, у медичному закладі лікарі констатували смерть дитини, яка настала, попередньо, від переохолодження", - повідомили в поліції.

Слідчим відділенням Корабельного відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 135 КК України «Залишення в небезпеці», що карається позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.