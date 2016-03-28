В зоні АТО поранено медика
10:08, 28 березня 2016Новини регіонів
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Впродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції поранено чотирьох українських військовослужбовців і медика-добровольця.
За минулу добу в зоні АТО поранені четверо військовослужбовців і медик / Скріншот
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед наших воїнів немає, четверо отримали поранення. Також під Авдіївкою внаслідок ворожого обстрілу поранено медика-добровольця", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби проросійські збройні формування 44 рази відкривали вогонь по опорним пунктам Збройних сил України.
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