В зоні АТО поранено медика

10:08, 28 березня 2016
Новини регіонів
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Впродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції поранено чотирьох українських військовослужбовців і медика-добровольця.

АТО, Авдеевка / Скриншот

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед наших воїнів немає, четверо отримали поранення. Також під Авдіївкою внаслідок ворожого обстрілу поранено медика-добровольця", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби проросійські збройні формування 44 рази відкривали вогонь по опорним пунктам Збройних сил України.

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