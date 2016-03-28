Родини учасників АТО поїдуть на оздоровлення до Регенсбургу

З Одеси на оздоровлення в німецький Регенсбург відправлять 23 дитини з сімей вимушених переселенців і учасників антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час апаратної наради заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, сьогодні 23 дитини відправляються на оздоровлення у Регенсбург, який є містом-побратимом Одеси. Поїздка організована за попередньою домовленістю з владою Регенсбурга.

«Це діти з сімей, які потрапили в дуже складну ситуацію... Це 18 дітей-переселенців і ще 5 – діти учасників АТО. Діти пройдуть курс оздоровлення, організована культурна програма та інше», - сказав Труханов.

Як уточнили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, групу дітей супроводжують 5 педагогів.

«Відправлення сьогодні ввечері, повернення в Україну – 12 квітня», - повідомили в департаменті.

Читайте такожПрийнятий закон про оздоровлення дітей учасників бойових дійКрім того, як повідомив Труханов, Регенсбург візьме на безкоштовне лікування з Одеси важко хвору дитину з сім'ї учасника АТО.

За його словами, після звернення батьків до місцевої влади за допомогою, профільні фахівці направили низку листів за кордон – у міста-побратими Одеси з відповідними медичними можливостями, і «одним з перших відгукнувся Регенсбург».

«Наш лист про лікування дитини з сім'ї АТО отримав підтримку в Регенсбурзі. Це дитина з сім'ї військовослужбовця, який зараз виконує бойове завдання на сході країни... Дитина потрапила в дуже складну ситуацію, потрібна складна операція... Сьогодні ми знайшли кошти, щоб оплатити дорогу дитині. Вона виїжджає з матір'ю, лікування, операція безкоштовно...», - сказав Труханов, висловлюючи глибоку вдячність німецькій стороні за вищеназвану пропозицію.

У департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради відмовилися озвучити якісь подробиці, включаючи діагноз дитини і суму, в яку німецькій стороні може обійтися операція і лікування.

«У Німеччині відмовились озвучити цифру... Це некоректно, особливо, коли батько служить у зоні бойових дій...», - заявили в департаменті.

У той же час, у міськраді зазначили, що відома клініка в іншій державі раніше озвучила суму в 25 тис. євро.