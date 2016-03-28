У Миколаївській області на полігоні помер мобілізований

У Миколаївській області на Широколанівському загальновійськовому полігоні помер 50-річний мобілізований.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції області, інформація про подію надійшла 27 березня близько 13:50.

"Експерт, оглянувши тіло померлого, не виявив ознак насильства. За попередніми висновками, чоловік помер внаслідок серцевої хвороби", - відзначили в поліції.

Читайте такожУ зоні АТО надають медичну допомогу 55 київських медиківЗа словами товаришів по службі померлого, чоловікові стало погано і він, упавши на землю, не подавав ознак життя. Свідки зазначили, що останнім часом він скаржився на здоров'я.

Тіло військового направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

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