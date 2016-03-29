В Одесі відновлено вакцинацію дітей проти туберкульозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час апаратної наради заявила перший заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ірина Соколова. В даний час у всіх міських пологових будинках і дитячих поліклініках відновлено вакцинацію дітей проти туберкульозу. Вакцина БЦЖ для імунопрофілактики туберкульозу закуплена за рахунок коштів бюджету Одеси у кількості 50 тис. доз.

Це покриє потреби міста в даному препараті до кінця поточного року, а також дозволить вакцинувати всіх дітей, які раніше пропустили планове щеплення у зв'язку з відсутністю протитуберкульозної вакцини. Вакцина БЦЖ має термін придатності до жовтня 2017 року.

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Мер Одеси Геннадій Труханов доручив керівництву вищеназваного департаменту та КП «Одесафарм» забезпечити придбання вакцини БЦЖ для міста на 2017 рік.

Як повідомляв УНІАН, 29 лютого на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Ігор Шпак заявив, що влада міста планує придбати за рахунок прибутку, отриманого комунальним підприємством «Одесафарм», - більше 1 млн грн – вакцину проти туберкульозу (БЦЖ) російського виробництва.