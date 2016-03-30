У Житомирі зафіксовано спалах гепатиту у дитсадку - СЕС

Про це повідомив сьогодні офіційний сайт Держсанепідслужби області, передає кореспондент УНІАН.

Згідно повідомлення, спалах гепатиту фахівці зафіксували у житомирському дошкільному навчальному закладі №27.

Читайте такожЖитомирщина: учнів сільської школи госпіталізовано з гепатитом А

«Спалах виник серед вихованців старшої групи №1 ДНЗ. Станом на 29.03.2016р. всього захворіло 4 дітей, на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої центральної міської лікарні перебуває 3 дітей, одна дитина перехворіла раніше та виписана зі стаціонару. Діагноз «Вірусний гепатит А» у 3 хворих підтверджено клінічно та лабораторно», – йдеться в повідомленні.

Спеціалістами Житомирського міськрайонного управління Держсанепідслужби області проведено санітарно-епідеміологічне обстеження в осередку захворювання. Для лабораторних досліджень відібрано змиви з об’єктів навколишнього середовища, проби харчових продуктів та питної води, обстежено контактних осіб, дослідження тривають.

У осередках захворювань проведено заключну дезінфекцію, за контактними проводиться медичне спостереження.