На Закарпатті попередили незаконне ввезення великої партії медикаментів

У Закарпатській області прикордонники Чопського загону запобігли незаконному ввезенню в Україну великої партії медикаментів іноземного виробництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Чопського прикордонного загону.

Як йдеться у повідомленні, 29 березня близько 16 години під час перевірки прилеглої до кордону місцевості прикордонники відділу «Тиса» виявили 21 невідомий згорток.

Про факт одразу було повідомлено у правоохоронні органи. В ході огляду знахідки прикордонники нарахували понад 20,5 тис. пігулок іноземного виробництва, 630 пакетів, 312 ампул і 3 крапельниці.

За даними прес-служби, прикордонники виявили упаковки з медичними препаратами під різними назвами («Ebastina», «Pravastatina» тощо), все - італійського виробництва.

«Що це за препарати, яку вони мають дію, призначення - нам невідомо, зараз це питання з'ясовують фахівці», - уточнили в прес-службі.

Знайдені медикаменти вилучили. В даний час тривають пошукові заходи з виявленню осіб, причетних до протиправної діяльності.