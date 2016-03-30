На Заході України оголошено підвищену лавинну небезпеку

30 - 31 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошується підвищена лавинна небезпека (III ступінь).

30 - 31 березня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошується підвищена лавинна небезпека (III ступінь). Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі.

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