У Рівненській області госпіталізовано 7 правоохоронців

У Рівненській області в результаті зіткнення з незаконними копачами бурштину, яке відбулося 30 березня в Сарненському районі, семеро правоохоронців потрапили в лікарню.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації головного управління Національної поліції у Рівненській області, вранці поблизу Клесова майже тисяча чоловік перегородила дорогу для в'їзду в урочищі «Смітник». Старателі погрожували поліцейським і чинили опір. В результаті зіткнення семеро правоохоронців потрапили в лікарню з тілесними ушкодженнями.

Крім того, в урочищі «Гальбин» близько 30 осіб підпалили металевий вагончик, який використовувався як стаціонарний пост для забезпечення громадської безпеки та порядку.

Сьогоднішнім подіям передували вчорашні. Зокрема, два повідомлення про незаконний видобуток бурштину надійшли 29 березня в чергову частину Сарненського відділу поліції. У першій половині дня працівник лісгоспу повідомив, що в урочищі «Мохи» Клесівського лісництва майже 30 старателів видобувають «сонячний камінь». Аналогічне повідомлення правоохоронці отримали вже після обіду, але кількість копачів тоді вже зросла до півсотні.

В обох випадках під час приїзду слідчо-оперативної групи для документування кримінального правопорушення старателі чинили опір правоохоронцям, нецензурно лаялися, погрожували фізичною розправою. До того ж, щоб виключити документування правопорушення, а в подальшому і вилучення обладнання для незаконного промислу, копачі бурштину перекрили доступ до мотопомп, заблокувавши проїзд автомобілями.

За фактом опору працівникові правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування.