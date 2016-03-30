У Житомирській лікарні встановили новий томограф вартістю 30 млн

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Житомирській обласній раді.

Згідно повідомлення, до кінця цього тижня лікарня має отримати документацію на МРТ.

Томограф протестували у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського, зробивши перший контрольний знімок.

Головний лікар обласної лікарні Богдан Леськів зазначив, що повноцінний запуск МРТ заплановано на кінець квітня і спочатку апарат буде працювати у дві зміни. Згодом послуги магнітно-резонансної томографії будуть надаватися цілодобово.

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Влада регіону пообіцяла, що новий МРТ дозволить здешевити діагностику для жителів області, які будуть платити лише за плівку.

Новий томограф виробництва компанії «Філіпс» був закуплений минулого року за близько 30 мільйонів гривень. До цього в області діагностика МРТ проводилася на приватних апаратах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Житомирська облрада виділяла кошти на будівництво приміщення для встановлення комунального магнітно-резонансного томографа у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О. Ф. Гербачевського. Він був куплений за кошти обласного бюджету раніше, однак потребував окремого приміщення, бо дуже важкий.