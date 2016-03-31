З Тернополя в зону АТО відправили 30 т гуманітарної допомоги

З Тернополя до зони антитерористичної операції відправили 30 т гуманітарної допомоги / Штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії відправленні вантажівки взяли голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, голова облради Віктор Овчарук, начальник обласного управління Нацполіції Олександр Богомол.

Перед відправкою вантаж освятили священики катедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці.

Допомогу для військовослужбовців тернопільської 44 окремої артилерійської бригади зібрали спільно депутати-аграрії з фракції «Блок Петра Порошенка» Тернопільської обласної ради, тернопільські медики та місцева організація Червоного Хреста.

Для бійців передали борошно, крупи, цукор, продукти, а також інструменти, побутові речі та медикаменти.

Вручать усе бійцям Барна та Овчарук, які поїхали супроводжувати вантажний автомобіль на Донбас.

«Підтримати наших військовослужбовців – обов’язок кожної свідомої людини. І це не перша допомога депутатів. Дякую усім, хто долучився до цієї шляхетної справи. Військовослужбовці повинні відчувати, що тут, в тилу, про них пам’ятають, за них хвилюються. Маємо велике бажання не тільки передати необхідне, а й поспілкуватися з нашими захисниками, побачити, в яких умовах вони перебувають, які проблеми та потреби мають», – сказав напередодні виїзду Овчарук.