У Сумах створили Центр медичних та психологічних послуг учасникам АТО

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте 30 березня, під час сесії міськради. «За» проголосували 30 із 41 присутнього депутата (всього в міськраді 42 депутати).

Зокрема, у структурі центру функціонуватимуть відділення медичного та соціального супроводу, соціально-психологічних та педагогічних послуг і фізіотерапевтичне відділення.

Згідно із прийнятим рішенням, Центр утворено для обслуговування не менше як 50 громадян на день в умовах денного перебування.

Метою діяльності Центру є реалізація соціально-економічних, медичних, психологічних заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливої компенсації обмежень життєдіяльності, відновлення здоров’я учасників бойових дій, учасників АТО та членів їх сімей.

Центр консультуватиме з питань запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особистості; надаватиме послуги із забезпечення одноразовим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, соціально-побутової адаптації, матеріальної підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; надаватиме юридичні, психологічні, інформаційні та інші послуги.

Нині у приміщенні, на базі якого розміщуватиметься комунальна установа, ведуться ремонтні роботи.