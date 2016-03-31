Івано-Франківська дитяча лікарня отримала медобладнання для догляду за недоношеними немовлятами

В Івано-Франківській обласній лікарні лікуються переважно хворі дітки, які прибувають до цього лікувального закладу з усіх пологових будинків регіону. В обласній дитячій лікарні є 10 апаратів штучного дихання, з них 8 свій ресурс вже вичерпали. Тож необхідність в такому обладнання існувала вже давно.

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Дихальний апарат має 40 режимів роботи, основна функція якого — робити замість немовляти вдих і видих. На те, щоб дитина «роздихалась», залежно від її патології, потрібно 5 -7 днів. Потім переходять на інші допоміжні режими. Даний апарат штучного дихання допомагає значно швидше зняти немовлят зі штучної вентиляції легень і переходити на інші режими підтримки ШВЛ-апарату.

На сьогодні завдяки цьому обладнанню вдалося врятувати життя вже десяти малюкам.

Керівництво Івано-Франківської обласної клінічної дитячої лікарні має плани оновити обладнання в імунологічній лабораторії, рентгенологічних та наркозно-дихальних апаратів, а також для проведення фіброгастроскопії.