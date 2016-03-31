Суми не забезпечені вакциною проти сказу
12:35, 31 березня 2016Новини регіонів
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Сумська міська рада звернулася до голови ВР Гройсману та міністрa охорони здоров'я Квіташвілі з проханням забезпечити регіон антирабічною вакциною проти сказу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийнято 30 березня.
«У Сумах склалася катастрофічна ситуація з наданням населенню антирабічної допомоги через відсутність вакцини проти сказу. В обласному центрі таку допомогу надає перша міська лікарня. В середньому за рік у неї звертається до 900 городян. На 2016 рік на придбання антирабічних препаратів заплановано 195,3 тис. грн. Але з початку року в медустанові вакцини немає», - йдеться у зверненні.
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Міськрада просить ВРУ і МОЗ вирішити питання з забезпеченням медичних закладів Сум антирабічною вакциною.
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