Суми не забезпечені вакциною проти сказу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було прийнято 30 березня.

«У Сумах склалася катастрофічна ситуація з наданням населенню антирабічної допомоги через відсутність вакцини проти сказу. В обласному центрі таку допомогу надає перша міська лікарня. В середньому за рік у неї звертається до 900 городян. На 2016 рік на придбання антирабічних препаратів заплановано 195,3 тис. грн. Але з початку року в медустанові вакцини немає», - йдеться у зверненні.

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Міськрада просить ВРУ і МОЗ вирішити питання з забезпеченням медичних закладів Сум антирабічною вакциною.