Акваторія Миколаївського морпорту забруднена міськими стоками

Про це йдеться у повідомленні прес-служби адміністрації порту.

"Так, поточного тижня під час огляду акваторії порту було виявлено факт забруднення води Бузького лиману, а саме викид із транзитного міського зливового колектору у районі причалу № 0 господарсько-побутових стоків (у т.ч. стоково-фекальні води, сміття) з твердими плавучими частинками. Під час візуального спостереження було виявлено, що орієнтовна довжина плями становить 800 м уздовж причалів № 0-7 і шириною 3-4 м від причальної лінії, що зафіксовано засобами фото- і відеофіксації", - йдеться у повідомленні.

До роботи з ліквідації забруднення було залучено спеціалізоване судно МНМС-101.

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Протягом кількох годин пляму було ліквідовано, а про факт скидання були оповіщені «Миколаївводоканал», департамент житлово-комунального господарства, а також екологічні служби.

"Водночас підкреслюємо, що представники екоінспекції неодноразово бували в Миколаївському морському порту зі спробами відбору проб ізольованого баласту. Чим викликали чимало протести капітанів іноземних суден, і, як наслідок, шкодили іміджу України та Миколаївського порту, зокрема. Адміністрація Миколаївського морського порту закликає керівництво екологічної інспекції та міські служби вирішити питання забруднення Бузького лиману міським колектором, а не завдавати шкоди іміджу нашої країни", - заявляє адміністрація порту.