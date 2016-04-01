В Одесу доставили 8 поранених в зоні АТО бійців
09:59, 01 квітня 2016Новини регіонів
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Просять допомогти з придбанням ліків для бійців.
До Одеси бійці доставлені літаком / Фото: УНІАН
В Одесу сьогодні доставили 8 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
Про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.
За його словами, троє бійців – у важкому стані.
«Зустріли борт... 8 хлопців... 3 важких...», - написав Танцюра.
До Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами «швидкої допомоги» їх перевезли у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
Танцюра також просить допомогти з придбанням ліків для бійців.
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