В Одесу доставили 8 поранених в зоні АТО бійців

В Одесу сьогодні доставили 8 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

Про це у Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра.

За його словами, троє бійців – у важкому стані.

«Зустріли борт... 8 хлопців... 3 важких...», - написав Танцюра.

До Одеси бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами «швидкої допомоги» їх перевезли у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

Танцюра також просить допомогти з придбанням ліків для бійців.