В Івано-Франківській області у поліклініці підірвали банкомат.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, сьогодні о 4.45 від чергового Рогатинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в Рогатині в фойє поліклініки районної лікарні стався вибух. Як з'ясували правоохоронці, група невідомих осіб підірвала банкомат.

Вибухом пошкоджено вхідні двері в поліклініку і в фойє, вікна.

Ознак і проявів горіння не виявлено, постраждалих немає.

Оперативно-рятувальна служба на місце події не викликалась.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня в Тлумацькій райлікарні також стався вибух. Як з'ясували правоохоронці, невідомі намагалися підірвати банкомати.