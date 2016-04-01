Київ проведе повторні торги на закупівлю препаратів для онкохворих

У Києві скасовані торги на закупівлю онкопрепаратів по 10-ти з 12 найменувань через недостатню кількість їх учасників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Читайте такожНова комбінація препаратів ефективна при раку молочної залози«Оскільки для участі в процедурі, яка відбулася 22 березня 2016 року, заявки подали менше двох постачальників, торги на закупівлю лікарських засобів для лікування онкологічних хворих скасовані за 10-ма з 12-ти найменувань», – зазначив чиновник.

За його словами, через відсутність централізованої закупівлі онкопрепаратів Міністерством охорони здоров'я України в 2015 році, столична влада знайшла можливість збільшити асигнування на закупівлю лікарських засобів онкохворим столиці. Так, з міського бюджету в 2015 році було виділено 15 млн грн, а в 2016 – 20 млн грн. Однак зараз життєво необхідні ліки не можуть бути придбані.

Читайте такожУ столиці стартує проект з ранньої діагностики онкозахворювань «Ситуація зараз склалася просто абсурдна. З одного боку, місто має реальні гроші і готове закупити ліки, які не по кишені багатьом хворим. З іншого – охочих продати ці ліки не знаходиться. З 12 позицій ми можемо закрити всього дві, з 20 млн грн витратити на закупівлю всього близько 7 млн грн», – сказав Поворозник.

Він повідомив, що повторна процедура тендерних закупівель на придбання медичних препаратів для онкохворих відбудеться 11 квітня 2016 року.