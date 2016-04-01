У Рогатинській лікарні вночі стався вибух

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області Тисменицька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).

Встановлено, що в ніч на 1 квітня в приміщенні холу поліклініки Рогатинської центральної районної лікарні невідома особа шляхом застосування вибухового пристрою умисно пошкодила банкомат та, отримавши таким чином доступ до сейфу, викрала звідти понад 2 тис грн.

Внаслідок вибуху пошкоджено металопластикові вікна і двері приміщення холу поліклініки.

У ході досудового розслідування встановлюється точна сума коштів, які знаходилась у банкоматі та вартість пошкодженого майна. Проводяться розшукові заходи для встановлення осіб злочинців.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня о 4.45 від чергового Рогатинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у Рогатині у фойє поліклініки районної лікарні стався вибух.

Як з’ясували правоохоронці, група невідомих осіб підірвала банкомат. Вибухом пошкоджено також вхідні двері в поліклініку та у фойє, вікна. Ознак та проявів горіння не виявлено, потерпілих немає.

Раніше, 26 березня у Тлумацькій районній лікарні Івано-Франківської області невідомі намагалися аналогічним способом підірвати банкомати.