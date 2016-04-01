Вінниччина: 23 учнів госпіталізували через отруєння газом, з них 4 - у реанімації

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Вінницькій області, 1 квітня на перерві у холі школи десятикласник розпилив балончик з газом, внаслідок чого до лікарні було госпіталізовано 23 учнів.

Попередньо встановлено, що розпилений газ - «Терен».

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За словами винуватця інциденту, балончик з газом він взяв у свого молодшого товариша, а той знайшов його на вулиці. У такий спосіб 1 квітня хлопець вирішив пожартувати. Використаний балончик школяр викинув у підвал будинку неподалік навчального закладу. Поліцейські займаються його пошуком.

Після з’ясування усіх обставин батьків хлопця можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 184 КуоАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей), додали в поліції.