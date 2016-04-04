Прикарпаття: двоє дітей померли від отруєння невідомою речовиною
09:35, 04 квітня 2016Новини регіонів
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В Івано-Франківській області померли двоє дітей отруїлися невідомою речовиною.
Маму дітей госпіталізували / Фото: УНІАН
Як повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, вчора, 3 квітня, о 21.15 з Верховинської центральної районної лікарні надійшла інформація про те, що в смт Верховина в житловому будинку знайдені без ознак життя двоє неповнолітніх, 2007 і 2014 років народження.
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Встановлено, що вони отруїлися невідомою речовиною.
Згідно з повідомленням рятувальників, мати дітей в неадекватному стані госпіталізована до лікувального закладу.
На місці події працює слідчо-оперативна група національної поліції УМВС в області.
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