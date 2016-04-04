Одещина: в Ізмаїлі горіла міська лікарня

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС в Одеській області, о 3.08 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на проспекті Суворова, 68, на 1 поверсі триповерхової будівлі Ізмаїльської міської лікарні виникла пожежа в кімнаті центру здоров'я.

Близько 4.40 пожежу було ліквідовано на загальній площі 15 кв. м. Вогнем знищено меблі та офісне приладдя.

До прибуття пожежних медичний персонал лікарні встиг вивести на вулицю 43 пацієнтів. Зараз хворих розміщено в інших відділеннях лікарні», - зазначили в прес-службі.

Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.