У київському метро потяг збив пасажира, який спустився на колії

17:21, 04 квітня 2016
Новини регіонів
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На теперішній час його життю і здоров'ю нічого не загрожує, інформує поліція.

Унаслідок удару чоловіка відкинуло до огорожі / Фото: УНИАН

У київському метро потяг збив п’яного пасажира, який спустився на колії.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Києві.

Інцидент стався вночі між станціями метро "Чернігівська" та "Дарниця". «40-річний житель Київщини, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, виліз на колію метрополітену», - зазначається в повідомленні.

Машиніст електропоїзду, побачивши пасажира у небезпечному місці, подав попереджувальний сигнал і загальмував, однак внаслідок удару чоловіка відкинуло до огорожі, повідомили у відділі комунікації.

Працівники управління поліції в метрополітені відразу витягнули чоловіка на платформу станції метро "Дарниця" та надали допомогу. «На його тілі не було видимих тілесних ушкоджень», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ початку року в метро Києва сталося 35 випадків травмування пасажирівЗа даними правоохоронців, «потерпілий пояснив, що не пам'ятає, чому заліз на колію, оскільки був п'яний». На теперішній час його життю і здоров'ю нічого не загрожує, інформує поліція.

Відомості про подію внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень. Поліцейські проводять заходи щодо встановлення усіх подробиць пригоди.

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