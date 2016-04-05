У Києві вилучено 200 кг наркотиків, ввезених для розповсюдження серед молоді

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Зазначається, що на київському залізничному вокзалі оперативники на одній із колій, виявили дивний багаж - 7 мішків із вмістом невідомої речовини природного походження.

«На місце події прибула слідчо-оперативна група. В ході огляду мішків виявили речовину природного походження зеленого кольору. За попередньою оцінкою експертів, це – «насвай» - дрібні кульки зеленого кольору, які при вживанні на кілька хвилин вводять людину в стан ейфорії», - йдеться у повідомленні.

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Вказану речовину правоохоронці направили на експертизу. Загальна вага вилученого –понад 200 кг.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці намагаються встановити власників багажу. Слідство триває, додали в поліції.