У Києві презентували проект по допомозі у сімейних проблемах

У Києві презентували проект «Право на щастя» - експертну допомогу у сімейних справах / bonboniere.com.ua

Презентація відбулася під час прес-конференції в УНІАН за участю експертів у галузі права, нотаріату та психології, які мають досвід у супроводі сімейних справ та позитивний досвід у вирішенні сімейних конфліктів.

Зокрема, як зазначив практикуючий психолог В’ячеслав Немеш, за даними Державної служби статистики, за минулий рік в Україні було зареєстровано 278 тисяч шлюбів і понад 168 тисяч розлучень.

«Виходить так, що розпадається 6 із 10 шлюбів. Приблизно 50-60% всіх розлучень припадає на молоді сім'ї, з яких більша частина розлучається в перші три місяці - півтора року спільного життя», - сказав він.

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За його словам, один із пріоритетних напрямків роботи в рамках цього проекту - надати підтримку людям, в яких зараз відбувається конфлікт інтересів.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Іван Мішенін зазначив, що в рамках проекту можна буде посвідчувати договори, заповіти, довіреності, видавати свідоцтва та дублікати, накладати заборони, посвідчувати факти та багато іншого.

«Індивідуальне ставлення до кожного клієнта і плідна співпраця з психологом та юристом. Надання консультації щодо безспірності вирішення питань, що буде прийнятним для усіх сторін правовідносин. У нашому проекті кінцевим результатом спільної співпраці є бажання клієнтів, сформоване у якісно складений, у такий, що відповідає усім чинним нормам законодавства договір, а саме шлюбний договір, договір про поділ майна подружжя або інший правочин, що буде найбільш прийнятний для наших клієнтів», - сказав нотаріус.

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Мішенін наголосив, що це забезпечить реалізацію кінцевого результату спільної праці усіх ланок цього проекту та надання юридичного значення прийнятого клієнтом рішення.

Адвокат, керуючий партнер Юридичної компанії «AVG group», яка входить до рейтингу сотні найкращих юристів 2014/2015 років за вибором клієнтів та до рейтингу ТОП-5 кращих юристів з сімейного права Катерина Власюк зазначила, що даний проект покликаний забезпечити спокій та зняти напругу у сімейних справах.

«Використовуючи інструменти, які ми пропонуємо, сторони будуть мати можливість забезпечити себе надійним захистом під час сімейного життя, а також у випадку розлучення. Наш проект включає в себе два аспекти - це шлюбні договори та мирне врегулювання розлучень», - сказала вона.

За її словами, укладення шлюбних договорів є новою практикою для України.

«І в нас досі панує усталене твердження з приводу того, що якщо хтось з подружжя пропонує укласти шлюбний договір, то це означає, що «він не кохає, а має виключно меркантильні інтереси в міру статистики розлучень, яка свідчить, що 61% шлюбів розпадається. Зрозуміло, що це лише популістське гасло, яке не підтверджено сучасними реаліями.

Власюк також наголосила, що укладення шлюбного договору «не означає відсутність кохання та теплих взаємних відносин, укладення шлюбного договору означає вашу високу правову культуру, він юридично гарантує ваш спокій та захист інтересів».

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Саме тому одним із завдань проекту «Прова на щастя», підкреслила вона, є донесення до людей необхідності, зручності та ефективності в користуванні такою можливістю як укладення шлюбного договору.

Другим напрямком даного проекту, за словами адвоката, є розлучення.

«Процес розлучення є складним психологічним етапом як для самого подружжя, а тим більше для дітей. Наше завдання - зробити цей процес легким, спокійним та швидким. У даному процесі ми встановлюємо істинність бажання розлучитися у сторін. Проводимо переговори для мирного вирішення ситуації (Медіація). Наслідком медіації є швидке та комфортне розлучення з укладанням нотаріально посвідчених договорів (поділу майна, сплати аліментів, виїзду дитини за кордон, участі у вихованні дитини). За відсутності можливості мирно врегулювати ситуацію здійснюємо юридичний супровід судової справи», - додала Власюк.