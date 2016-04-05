Уряд призначив Квіташвілі ще одного заступника

Кабінет міністрів України ввів додатково посаду заступника міністра охорони здоров’я.

Відповідне розпорядження від 30 березня 2016 р. № 234-р опубліковано на Урядовому порталі. "Ввести додатково посаду заступника міністра охорони здоров’я України", - йдеться у документі.

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