Уряд призначив Квіташвілі ще одного заступника

13:54, 05 квітня 2016
Новини регіонів
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Кабінет міністрів України ввів додатково посаду заступника міністра охорони здоров’я.

фото: УНІАН

Відповідне розпорядження від 30 березня 2016 р. № 234-р опубліковано на Урядовому порталі.

"Ввести додатково посаду заступника міністра охорони здоров’я України", - йдеться у документі.

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