У Краматорську малюки у дитсадку отруїлися "Білизною"

У Краматорську Донецької області семеро дітей потрапили до лікарні внаслідок отруєння хімічною речовиною в дитячому садку.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, сьогодні, 6 квітня, у дитячому садку № 69 міста Краматорська семеро дітей у віці 5-6 років отруїлися хімічною речовиною.

За попередніми даними, вихователь старшої групи дитсадка сплутала чайники, і замість води напоїла малолітніх дітей розчином «Білизни».

Зі скаргами на різке погіршення самопочуття дітей терміново госпіталізували в дитячу лікарню. Зараз вони знаходяться в реанімації. За даними лікарів, стан дітей - середньої тяжкості.

Читайте такожВінниччина: 23 учнів госпіталізували через отруєння газом, з них 4 - у реанімаціїЗа даним фактом Краматорською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).

Проводяться першочергові слідчі дії.