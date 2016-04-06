Київ отримає фінансову допомогу на боротьбу зі СНІДом

Як передає кореспондент УНІАН, документ з іншої сторони підписав директор ЮНЕЙДС в Україні Яцек Тишко.

За словами Кличка, в рамках підписаних домовленостей передбачено, зокрема, надання фінансової допомоги на заходи, що проводяться в столиці для подолання епідемії ВІЛ-СНІДу. Сума допомоги ще не визначена, але вона стане відома за кілька місяців.

«Суми, які виділяються для боротьби зі СНІДом в усьому світі, – це мільярди доларів. Найближчим часом буде розподіл коштів, і ми будемо знати суму, яку буде направлено в Україну», - зазначив міський голова Києва.

Читайте такожКияни зможуть безоплатно обстежитися на туберкульоз та ВІЛ/СНІД

“Київ входить до 200 міст світу, які спільними діями можуть подолати глобальну епідемію СНІДу. Ми повинні продемонструвати відповідальність перед киянами та, поєднавши зусилля з міжнародною спільнотою, упередити розповсюдження хвороби і зробити все, щоб подолати епідемію СНІДу», – запевнив Кличко.

На заході сьогодні були присутні надзвичайні і повноважні посли Франції та США в Україні Ізабель Дюмон та Джеффрі Пайєтт, міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі, президент та виконавчий директор Міжнародної Асоціації надавачів послуг з догляду в сфері СНІДу (IAPAC) Хосе М. Зуніга та виконавчий директор Київського міського представництва «Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД» Лада Булах.

Довідка. Паризька декларація – це зобов’язання мерів щодо посилення заходів протидії епідемії ВІЛ-інфекції в містах через досягнення цільових показників 90–90–90, завдяки яким 90% людей, які живуть з ВІЛ, знатимуть про свій ВІЛ статус; 90%, які знають про свій ВІЛ позитивний статус, отримуватимуть антиретровірусне лікування та 90% людей, які отримують лікування, матимуть вірусне навантаження, яке не визначається.

Паризька декларація також містить зобов’язання щодо особливої уваги найбільш вразливим групам населення, мобілізації ресурсів, забезпечення безперервного каскаду медичних та соціальних послуг населенню, посилення системи громадського здоров’я та використання цих підходів для позитивних соціальних змін.

До всесвітнього руху мерів вже приєднались голови більш ніж 60-ти міст-мегаполісів, в тому числі Парижа, який розпочав цю ініціативу: Амстердама, Брюсселя, Женеви, Маямі, Сан-Франциско, Вашингтона, Бангкока, Мельбурна, Делі та ін.

“IAPAC аплодує меру Віталію Кличко за його особисте лідерство та вітає столицю України у глобальній мережі міст, які приєднались до Паризької декларації. IAPAC висловлює готовність працювати з усіма представниками міста, включаючи громадянське суспільство, щоб втілити ухвалене стратегічне рішення”, - зазначив Зуніга.

Тишко у свою чергу акцентував увагу, що Київ є першим містом в Україні і всьому регіоні Східної Європи, яке приєдналось до Глобальної ініціативи найвпливовіших міст. «Підписавши сьогодні Паризьку декларацію, мер Віталій Кличко посилає потужний сигнал іншим містам країни і регіону щодо важливості подолання епідемії СНІДу як запоруки сталого розвитку міст та місцевих громад”, - сказав Директор ЮНЕЙДС в Україні.