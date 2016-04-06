Рівненська облрада просить Кабмін не допустити скорочення медиків

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було ухвалене сьогодні на позачерговому сесійному засіданні облради.

Як сказано в документі, Кабміном 25 листопада 2015 р. була прийнята постанова №1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення», якою затверджено граничний норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками не більш як 60 ліжок на 10 тис.

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До депутатів Рівненської облради надходять численні звернення від територіальних громад, в яких зазначається, що в області вже розпочався процес виконання вказаної постанови, який неминуче призведе до масового скорочення медичних працівників, і це при тому, що рівень медичного обслуговування населення є вкрай низьким, оскільки не вистачає персоналу для надання якісної медичної допомоги, зазначають депутати.

За даними облради, особливо плачевною є ситуація з районними лікарнями, які знаходяться в сільських населених пунктах та обслуговують населення навколишніх сіл. Скорочення ліжко-місць та наступне скорочення медперсоналу призводить до того, що лікарня втрачає статус районної і вже не може надавати медичну допомогу другого рівня. Відтак, громадяни для отримання відповідних медичних послуг змушені їхати в місто, яке, в більшості випадків, розташоване дуже далеко від їхнього місця проживання, що спричиняє додаткові матеріальні труднощі та нагнітає соціальну напругу в селах.

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Крім того, депутати стурбовані тим, що в селі, де й так немає роботи, збільшується контингент безробітних (скорочених медпрацівників), яким держава мусить виплачувати з бюджету відповідну грошову допомогу. Виходячи з цього, зазначається в документі, "обґрунтування про економію бюджетних коштів виглядають необґрунтованими».

Рівненська обласна рада звертається з проханням скасувати вище вказану постанову КМУ та провести широке громадське обговорення щодо реформування галузі охорони здоров’я в Україні.

Звернення одностайно підтримали 58 присутніх у залі депутатів.

Довідка УНІАН, 25 листопада 2015 р. Кабінет Міністрів України затвердив постанову №1024 "Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення", якою встановив "граничний норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення не більш як 60 ліжок".

Дану постанову було прийнято на заміну аналогічної постанови КМУ від 28 червня 1997 р. №640, якою був передбачені диференційовані нормативи забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками для різних областей - від 76 до 82 ліжок на 10 тис. населення. Для Рівненської області норматив становив 80 ліжок на 10 тис.