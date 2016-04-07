У Києві оголошено штормове попередження

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Київської міськдержадміністрації.

Фахівці звертаються до водіїв з проханням бути уважними на автошляхах та нагадують мешканцям міста про основні правила поведінки при штормовому попередженні.

Зокрема, при сильному вітру всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

«Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті; загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель; уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку; перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його і вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети», - наголосили в управлінні з надзвичайних ситуацій.