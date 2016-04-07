У Запоріжжі розслідують факт закупівлі неякісних продуктів для дитсадків

У Запоріжжі прокуратура виявила факт закупівлі департаментом освіти, науки, молоді та спорту Запорізької міськради неякісних продуктів для харчування дітей у дошкільних закладах міста.

Як повідомив УНІАН керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик, факт закупівлі недоброякісних продуктів для харчування дітей був виявлений у ході обшуків, які проводилися 4 квітня в приміщеннях департаменту міськради, а також на фірмах, які виграли тендери на постачання продуктів харчування до бюджетних закладів освіти Запоріжжя.

«На складі виявлено велику кількість «сирного продукту» і порожньої тари з-під нього. Виявлені виготовлені кустарним способом – за допомогою копіювальної техніки - етикетки на продукти харчування. Виявлено підроблену печатку Держветнагляду України, яка використовується для маркування м'яса, що пройшло ветекспертизу, тощо», - розповів Мазурик.

Читайте такожУ Краматорську малюки у дитсадку отруїлися "Білизною"За його словами, за версією слідства, на склади підприємств-постачальників надходять продукти харчування неналежної якості: спред, сметанковий продукт, сирний продукт і т. п., які в подальшому перепаковуються в тару з підробленими етикетками і надходять до дошкільних установ під виглядом масла, сметани, сиру і твердого сиру.

За його словами, побічно ця інформація підтверджується скаргами територіальних підрозділів освіти Запоріжжя на надходження до дошкільних закладів неякісних продуктів.

Ця інформація зараз перевіряється у рамках кримінального провадження, відкритого прокуратурою за ч. 2 ст. 364 КК України «Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки».

Читайте такожУ дитсадку Бердянська - спалах гострої кишкової інфекції За результатами обшуків прокуратура також відкрила провадження за ст. 364 КК України у зв'язку з виявленням у департаменті освіти, науки, молоді та спорту Запорізької міськради списку переможців ще не проведених тендерів на ремонтні та будівельні роботи в закладах освіти Запоріжжя.

Також прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. ст. 358 КК України «Підроблення печаток і штампів».

У Запорізькій мерії інформацію прокуратури наразі не коментують.