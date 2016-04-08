У Львівській області водій збив вагітну жінку

У селі Ясенів Бродівського району Львівської області водій автомобіля на смерть збив вагітну жінку і зник з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 8 квітня.

Водій невідомого транспортного засобу скоїв наїзд на вагітну жінку-пішохода у віці 25-30 років, яка померла на місці події, і зник з місця ДТП. Особу загиблої та її місце проживання встановлюються, йдеться в повідомленні.

Проводиться дослідча перевірка, правоохоронці розшукують водія.