На Київщині судитимуть фельдшера, з вини якої померла людина

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, у січні цього року жителька Тетіївського району Київщини тричі викликала невідкладну медичну допомогу за місцем свого проживаня, при цьому просила її госпіталізувати, на що фельдшер невідкладної медичної допомоги їй необґрунтовано відмовила і порадила звернутись до лікаря-терапевта.

Смерть жінки настала в день виклику невідкладної допомоги, внаслідок недбалого ставлення до своїх обов’язків фельдшером, яка виставила невірний діагноз та не вжила необхідних заходів до госпіталізації хворої.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, у зв’язку з чим хворому спричинено тяжкі наслідки). Санкцією цієї статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років. Обвинувальний акт направлено до Тетіївського районного суду для розгляду по суті.