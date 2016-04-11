На Харківщині попередили використання несертифікованої вакцини

На Харківщині співробітники Служби безпеки України попередили спробу використання дитячої протитуберкульозної вакцини, яка не пройшла державний контроль якості.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області.

За даними СБУ, 220 тис. доз вакцини для щеплення дітей було імпортовано з Росії. Майже 30 тис. з них не пройшли державного контролю якості та не отримали обов’язкового висновку Державної служби України з лікарських засобів про відповідність медичних імунобіологічних препаратів.

Зокрема, співробітники спецслужби виявили факт закупівлі харківською приватною медичною клінікою майже 15 тис. несертифікованих доз вакцини з підробленим висновком Держлікслужби. Найближчим часом планувалося розпочати її введення малюкам.

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Вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ознаками ст. 358 (підроблення документів, їх збут, використання підроблених документів) та 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.