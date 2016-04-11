У Чорноморську у 5 вихованців дитсадка діагностовано гостру кишкову інфекцію

В Одеській області у 5 вихованців дошкільного навчального закладу № 5 Чорноморська (колишній Іллічівськ) діагностовано гостру кишкову інфекцію.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області, про захворювання перших вихованців однієї з молодших груп дитсадка медикам стало відомо 8 квітня. Ще двох дітей з симптомами гострої кишкової інфекції з цієї самої групи виявили педіатри за результатами патронажу.

До інфекційного відділення місцевої басейнової лікарні зараз госпіталізовано 4-х дітей у стані середньої тяжкості. Батьки однієї дитини від госпіталізації відмовилися.

«За попередніми даними, у двох постраждалих дітей - гострий гастроентерит і ще у двох - гострий гастроентероколіт. Імовірно, - ротавірусний. У п'ятої дитини, яка лікується вдома, - ротавірусна інфекція», - відзначили в управлінні.

Для виявлення джерела збудника захворювання проведено позапланове обстеження на кишкову групу і патогенний стафілокок 11 осіб персоналу садку, які обслуговують згадану групу (вихователів, нянь, співробітників харчоблоку та медичного працівника).

Читайте такожУ Краматорську малюки у дитсадку отруїлися "Білизною"Усіх дітей, які контактували з хворими, направлено до поліклінічного відділення для обстеження. Відзначається, що ймовірними причинами спалаху можуть бути порушення санітарно-протиепідемічного режиму у групі.

На даний час ведеться відповідне розслідування. Для бактеріологічного дослідження відібрано зразки добових харчових продуктів, сировини, питної води.

У приміщеннях групи проведено дезінфекцію.