В Одесі малюків із дитсадка госпіталізовано з гострою кишковою інфекцією

Як повідомили УНІАН у головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби Одеської області, перші 2 хворих звернулися за медичною допомогою 7 квітня, їм поставлено попередній діагноз «харчова токсикоінфекція». Ще чотирьох дітей госпіталізували 9 квітня: у трьох - діагноз «харчова токсикоінфекція», ще в одного - «гастроентероколіт».

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Клінічні симптоми у госпіталізованих: слабкість, нудота, блювота, температура до 38 градусів. Ступінь тяжкості - середній. Під час епідрозслідування встановлено, що троє хворих відвідують ясельну групу, троє - середню.

«Заклад має проектну потужність 92 дитини, за списком - 111 дітей, фактично відвідують 59 дітей. Каналізація і водопостачання централізовані», - відзначили в управлінні.

Батьки пов'язують захворювання дітей з вживанням в дитячому садку на вечерю сирно-вермішелевої запіканки.

Для виявлення джерела інфікування відібрано 20 змивів на умовно-патогенну мікрофлору в ясельній групі та на харчоблоці, 3 добові проби кулінарії, 2 проби води водопровідної, на носійство кишкової групи інфекцій обстежено 18 контактних осіб.

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Проведено також дезінфекцію в дитячому закладі. В даний час тривають протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області у 5 вихованців дитячого садка № 5 Чорноморська (колишній Іллічівськ) діагностовано гостру кишкову інфекцію.