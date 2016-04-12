У Львівській області з квартири вилучили 5 тис. доз амфетаміну

У місті Стрий Львівської області правоохоронці викрили облаштовану у квартирі підпільну нарколабораторію, з якої вилучили 5 тис. доз амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, 30-річний раніше судимий житель міста Стрий облаштував лабораторію з виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини амфетамін у своїй квартирі.

Під час обшуку 11 квітня правоохоронці виявили та вилучили лабораторне обладнання, інгредієнти для виготовлення психотропних речовин, понад 1 кг прекурсорів та 5 тис. доз амфетаміну на суму понад 150 тис. грн за цінами «чорного» ринку.

Як повідомив начальник першого територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Роман Мицак, у лабораторії за одну добу вироблялося близько 500 грамів амфетаміну.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 313 КК України (викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, - караються обмеженням волі на строк до трьох років).