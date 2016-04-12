У Києві ліквідовано підпільний цех з виготовлення неякісного медобладнання

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили в Києві реалізацію неякісного медичного обладнання, яке продавалося в лікувальні заклади України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, організатори поставок ввозили в країну устаткування, яке довгий час використовувалося за кордоном.

«Під виглядом сервіс-центру шахраї налагодили підпільний цех по ремонту, зміні серійних номерів, реставрації обладнання і інструментів. Державним, комунальним і приватним медичним установам вони реалізовували їх як нові», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в одному з київських складських приміщень правоохоронці виявили партію медичного обладнання загальною вартістю більш як 50 млн грн без відповідних документів та маркування.

За висновком експертів, використання виявлених рентгенівських апаратівз підробленими сертифікатами з невідомими джерелами випромінювання може завдати шкоди здоров'ю пацієнтів. Правоохоронці офіційно інформують про це всі лікувальні установи, які закупили обладнання у комерційної структури.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове слідство.