У Києві учень розпилив у приміщенні школи сльозогінний газ
10:08, 13 квітня 2016Новини регіонів
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До прибуття рятувальників персонал навчального закладу вивів дітей на вулицю і проветрил приміщення.
Постраждалих немає / Фото: УНІАН
У Деснянському районі Києва учень розпилив у коридорах школи № 212 перцевий сльозогінний газ.
Читайте такожВінниччина: 23 учнів госпіталізували через отруєння газом, з них 4 - у реанімаціїЯк повідомили УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій столиці, до прибуття рятувальників персонал навчального закладу вивів дітей на вулицю і провітрив приміщення.
Постраждалих немає.
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