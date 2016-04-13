У Києві учень розпилив у приміщенні школи сльозогінний газ

10:08, 13 квітня 2016
Новини регіонів
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До прибуття рятувальників персонал навчального закладу вивів дітей на вулицю і проветрил приміщення.

Пострадавших нет / Фото: УНИАН

У Деснянському районі Києва учень розпилив у коридорах школи № 212 перцевий сльозогінний газ.

Читайте такожВінниччина: 23 учнів госпіталізували через отруєння газом, з них 4 - у реанімаціїЯк повідомили УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій столиці, до прибуття рятувальників персонал навчального закладу вивів дітей на вулицю і провітрив приміщення.

Постраждалих немає.

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