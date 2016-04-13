У Києві учень розпилив у приміщенні школи сльозогінний газ

У Деснянському районі Києва учень розпилив у коридорах школи № 212 перцевий сльозогінний газ.

Читайте такожВінниччина: 23 учнів госпіталізували через отруєння газом, з них 4 - у реанімаціїЯк повідомили УНІАН в Управлінні з надзвичайних ситуацій столиці, до прибуття рятувальників персонал навчального закладу вивів дітей на вулицю і провітрив приміщення.

Постраждалих немає.